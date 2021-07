Zware brand legt voormalige horecazaak in de as in Munkzwalm

Zwalm - In de nacht van maandag op dinsdag heeft een zware brand een voormalige horecazaak in Ten Berge Kouter ter hoogte van de Krekelstraat in Munkzwalm in de as gelegd. Het gebouw stond al jaren leeg en werd recent verkocht. Niemand raakte gewond.

“We werden rond 1.30 uur opgeroepen en toen we ter plaatse kwamen sloegen de vlammen al uit het dak”, vertelt brandweerofficier Hans De Vijlder van brandweerzone Vlaamse Ardennen. “We wisten toen al dat er niemand in het gebouw was en na goed twee uur blussen kregen we het vuur onder controle. We bleven nog tot 6 uur ter plaatse om na te blussen.”

De oorzaak van de brand wordt onderzocht door een branddeskundige van het parket.