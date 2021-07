Interpol wil arrestatie zoon oud-president Mali in verdwijningsonderzoek

Karim Keïta was voorzitter van de commissie voor Veiligheid en Defensie in het parlement. Foto: AFP

De politieorganisatie Interpol heeft maandag een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Karim Keïta, een zoon van de vroegere Malinese president Ibrahim Boubacar Keïta. Dat gebeurt in een onderzoek naar de verdwijning van een journalist in 2016.

De zogenaamde “red notice” van Interpol werd verspreid op vraag van een onderzoeksrechter in de Malinese hoofdstad Bamako, zo meldt een bron dichtbij het onderzoek. Een verantwoordelijke bij Interpol in Mali heeft dat bevestigd.

Na de militaire staatsgreep in Mali in augustus vorig jaar kon Karim Keïta vluchten naar Abidjan in Ivoorkust. Voor de coup was hij een invloedrijk parlementslid. Zijn vader was president van Mali van 2013 tot 2020.

Compromitterend dossier

Journalist Birama Touré is als sinds begin 2016 vermist. Zijn familie en de directeur van het tijdschrift waarvoor hij werkte, vrezen dat hij werd ontvoerd, gefolterd en gedood.

De journalist zou een compromitterend dossier hebben gehad over Karim Keïta en zou de presidentszoon daar ook mee hebben geconfronteerd. Keïta heeft steeds elke betrokkenheid bij de verdwijning ontkend.