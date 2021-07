Mechelen blijft tot 2026 gaststad voor de 1.000 km van Kom op tegen Kanker

Mechelen - Ook de volgende vijf jaar zal de stad Mechelen gaststad zijn voor de 1.000 km van Kom op tegen Kanker (KOTK). Dat engagement zijn Kom op tegen Kanker en de stad dinsdag aangegaan. Minstens tot 2026 zullen vier dagen lang duizenden fietsers vanuit Mechelen naar een middagstad rijden om ‘s avonds weer te eindigen in Mechelen. De opbrengsten van de fietstocht gaan naar kankeronderzoek.

In het Hemelvaartweekend vond al tien keer de 1.000 km voor Kom op tegen Kanker plaats. Dan leggen duizenden fietsers samen in pelotons vier dagen lang elke dag 250 km af en zamelen zo geld in voor kankeronderzoek. De teams vertrekken ’s ochtends in Mechelen, rijden naar een middagstad en eindigen ‘s avonds weer in Mechelen.

Op zondagavond vindt daar ook telkens een slotevent plaats. De elfde editie in 2020 moest geschrapt worden door de coronacrisis en ook dit jaar werd niet massaal gefietst. Toch zijn de organisatie en het Mechels stadsbestuur overeengekomen om minstens de komende vijf jaar opnieuw een 1.000 km van KOTK te organiseren met Mechelen als start- en aankomstplaats.

“We kijken er naar uit om volgend jaar onze 1.000 km voor Kom op tegen Kanker weer in volle glorie te beleven”, zegt Marc Michils, algemeen directeur van KOTK. “Daar kan Mechelen natuurlijk niet bij ontbreken. Alle fietsers die samen vertrekken en aankomen aan de Grote Markt, blijft toch elke keer weer een kippenvelmoment.”

“Het historische stadscentrum van Mechelen is voor veel renners en hun familie die van over heel Vlaanderen komen een bedevaartsoord geworden in hun persoonlijke strijd tegen kanker”, vult Mechels burgemeester Alexander Vandersmissen (Open VLD) aan .” De 1.000 km is dan ook geen gewoon sportevent. Het is een evenement van emotionele verbinding, een manier om elkaar op te tillen, om samen de strijd tegen kanker aan te gaan, een etappe in het persoonlijk proces van verwerking.”