Protest in Iran tegen talrijke stroomonderbrekingen

Op verschillende plaatsen in Iran wordt geprotesteerd tegen de veelvuldige stroomonderbrekingen die in het land plaatsvinden. Dat melden Iraanse media dinsdag. Onder meer in de hoofdstad Teheran wordt gemanifesteerd. De betogers eisen het onmiddellijke ontslag van de minister van Energie.

Sinds afgelopen weekend hebben overal in het land stroomonderbrekingen plaatsgevonden, die soms urenlang bleven duren. Sommige steden werden zelfs verschillende keren op een dag met een black-out geconfronteerd. Ook ziekenhuizen en dokterspraktijken hebben af te rekenen met de elektricitieitspannes.

De manifestanten eisen dat het ministerie van Energie op zijn minst bekendmaakt waar en wanneer er stroomonderbrekingen zullen plaatsvinden, en hoe lang die zullen duren. Tot nu toe werd die informatie niet gegeven, waardoor de Iraniërs telkens werden verrast door de elektriciteitspanne.

De overheid legt de oorzaak van het probleem bij de hoge temperaturen, tussen 35 en 50 graden, die hebben geleid tot het intensief gebruik van airconditioning. Maar veel Iraniërs nemen geen genoegen met die uitleg, omdat er in de vorige hete zomers wel altijd elektriciteit beschikbaar was. Op sociaalnetwerksites stellen heel wat mensen zich ook vragen bij het feit dat de stroomonderbrekingen kunnen plaatsvinden in een land met olie- en gasreserves dat bovendien ook over kernenergie beschikt.