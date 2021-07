OEFENWEDSTRIJDEN. Kortrijk verliest van Valenciennes, Union zet Deinze vlot opzij

KV Kortrijk is dinsdagmiddag op stage vertrokken naar Wageningen maar oefende eerst nog tegen Valenciennes. De Kerels verloren met 0-1 tegen de Fransen. Zelfs de (nieuwe) VAR was ook van de partij in het Guldensporenstadion. Union kreeg dan weer het bezoek van Deinze.

De wedstrijd werd opnieuw achter gesloten deuren gespeeld en begon in mineur. Kristof D’Haene voelde weer wat last aan de heup en nam geen risico’s en kwam dus niet in actie. Dewaele speelde evenmin niet, de rechtsachter revalideert nog. Sainsbury viel geblesseerd uit en Kortrijk had zelfs geen vervangers meer achter de hand.

Het ging er op het veld redelijk viriel aan toe. Valenciennes kwam in de eerste helft op voorsprong langs Boutoutaou en Chevalier miste twee keer de kans op de gelijkmaker. Na een lichte lunch stapten de spelers de bus op richting Nederland waar ze zaterdag spelen tegen Heerenveen. Donderdag stelt KV Kortrijk de plannen voor van het nieuwe oefencomplex dat achter de staantribune zal opgetrokken worden. De werken zouden nog dit jaar starten. Eind 2022 moet het complex dat ruim 4,5 miljoen euro zal kosten, klaar zijn.

Nog opvallend: de VAR was ook van de partij in Kortrijk. In de nieuwe competitie is het de bedoeling dat de VAR opereert vanuit Tubeke en niet langer in een busje op een parking van de stadions. De komende weken wil men in sommige oefenmatchen proef lopen en dat was dinsdagvoormiddag alvast het geval in Kortrijk. Een paar technici en verantwoordelijken waren van de partij en na afloop naar verluidt tevreden over de werking. De beide clubs waren op de hoogte van het experiment en gingen ermee akkoord dat de match af en toe werd stil gelegd.

KV Kortrijk: Ilic, Verkerken, Derijck, Mujakic, Rougeaux, Palaversa, Fixelles, Jonckheere, Ocansey, Badamosi, Chevalier

KV Kortrijk tweede helft: Deman, Verkerken, Sainsbury, Derijck, Mujakic, Fixelles (72’ Luqman), Vandendriessche, Van Den Bossche, Bendianishvili, Moreno, Gueye

Union paar maatjes te groot voor Deinze (6-2), Nieuwkoop en Avenatti maken eerste minuten

Dinsdagmiddag stond de zesde oefenwedstrijd van het seizoen op het programma voor 1B-kampioen Union. Union verloor nog niet, en ook Deinze (1B) kon daar geen verandering in brengen. Na een vermakelijke pot voetbal won Union met 6-2.

De wedstrijd begon nochtans slecht voor Union. Al na 2 minuten belandde de bal voor de voeten van Tarfi, die Moris verschalkte met een schot in de korte hoek. In de 10de minuut kwam Union alweer langszij, dankzij een owngoal na een schot uit een scherpe hoek van Teuma. Deinze moest niet te lang treuren met de tegentreffer, want 3 minuten later ramde De Belder de bal knap in de winkelhaak.

De 1-2 was het teken voor Union om een versnelling hoger te schakelen. Vanzeir schoot in de 19de minuut Union langszij, meteen erna tikte Lynen de 3-2 van dichtbij binnen. Op het halfuur lokte Paolucci nog een penalty uit, Undav faalde niet vanop de stip. In het slot van de tweede helft scoorde Vanzeir nog zijn tweede van de middag, na een gemeten voorzet van Undav.

Foto: Twitter Union Saint-Gilloise

Tijdens de rust voerde Mazzu maar liefst 9 wissels door, Felipe Avenatti mocht voor het eerst aantreden in een shirt van Union. Na wat kleine prikjes heen en weer in het begin van de tweede helft, was het Kasper Nielsen die op het uur de 6-2 op het bord zette na een knap schot van net buiten de zestien. Verder kregen we veel minder spektakel te zien dan in de eerste helft. Union domineerde wel het balbezit, maar echt grote kansen kon het daar niet meer uit puren.

Union wint dus opnieuw, vrijdag begint het aan een Frans drieluik met wedstrijden tegen Lens, Valenciennes (14/07) en Amiens (17/07).

UNION. Moris (46’ Herbots), Kandouss, Sorinola (46’ Van der Heyden), Bager (46’ Burgess), François (65’ Nieuwkoop), Lapoussin (46’ Sigurdarson), Lynen (46’ Nielsen), Teuma (46’ Lazare), Paolucci (46’ Ziani), Vanzeir (46’ Avenatti; 72’ Lubamba), Undav (46’ Lewis)