Nog maar 20.000 mensen op Qvax-reservelijst: “We moeten voorzichtiger omgaan met vaccins”

Slechts 20.000 mensen in Vlaanderen staan nog op de reservelijst van Qvax. Nochtans worden er deze week bijna 200.000 dosissen geleverd. En dus dreigen vaccinatiecentra heel wat dosissen op overschot te hebben. “We moeten er echt voorzichtiger mee beginnen om te gaan of we gaan meer dosissen moeten weggooien”, zegt Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

“Het gebeurt wel eens dat we vaccindoses moeten weggooien omdat ze niet bewaard of gezet kunnen worden”, zegt Joris Moonens. “Want als een flacon geopend is, dan is die maar beperkt houdbaar. Doorgaans ...