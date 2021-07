Meer dan 40 procent van Vlaamse millennials eet niet zijn dagelijkse portie groenten

Hoewel ze wekelijks groenten kopen eet 43 procent van de Vlaamse 18- tot 34-jarigen niet dagelijks groenten. Dat blijkt uit een enquête van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing VLAM. Dit jaar pakt VLAM uit met ‘Fast ‘n Good’, een actie waarbij je gratis jouw lege fastfoodverpakking kan inruilen voor een verse, gevarieerde groentebox.

Uit de enquête blijkt dat 43 procent van de Vlamingen tussen 18 en 34 jaar in 2020 aangaf niet dagelijks groenten te eten. Millennials scoren daarmee een stuk lager dan de 55- tot 64-jarigen, van wie 34 procent aangeeft niet dagelijks groenten te eten.

“Wanneer jongeren ‘hotel mama’ verlaten en hun eigen potje moeten koken, passen groenten niet altijd in hun drukke agenda”, legt Liliane Driesen, woordvoerder van de VLAM, uit. “Hoewel deze doelgroep wel beseft dat groenten gezond en smaakvol zijn, is er toch nog vaak de perceptie dat het bereiden van groenten tijdrovend is. Ook het gebrek aan inspiratie en kennis blijkt een grote drempel te zijn.”

Dit jaar pakt VLAM uit met de groenteactie: “Fast ‘n Good”. “In ruil voor je fastfoodverpakking krijg je een box vol groenten en receptinspiratie. Het is een opstapje om aan te tonen dat groenten eten geen gedoe hoeft te zijn”, zegt Driesen.

Op 10 en 11 juli kan de lege fastfoodverpakking binnengebracht worden in de pop-up shop in Ray Gent en tussen 12 en 16 juli bij een van de marktkramen in Brugge, Hasselt, Mechelen en Antwerpen.