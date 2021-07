Boot met Antwerpse zeescouts slaat om op Oosterschelde: 21 personen gered

Op de Oosterschelde in het Nederlandse Zeeland zijn dinsdag vier bootjes met Antwerpse zeescouts in de problemen gekomen. Alle 21 opvarenden konden gered worden, één persoon werd met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht.

Enkele Antwerpse zeescouts waren dinsdagochtend vertrokken in het Nederlandse Wemeldinge, niet ver van Goes, voor een tocht naar Willemstad in Noord-Brabant. Door het slechte weer sloeg een van de boten echter om, en liepen twee andere vast op een mosselbank.

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) rukte uit met verschillende reddingsboten en kon alle 21 opvarenden veilig aan wal helpen brengen. “Een persoon was onderkoeld en werd naar het ziekenhuis gebracht. De andere scouts werden opvangen in een brandweerkazerne”, vertelt een woordvoerder.

(later meer.)