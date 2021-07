Huis waaruit El Chapo vluchtte te winnen in loterij

De Mexicaanse overheid zal een huis van waaruit de beruchte drugbaron Joaquin Guzman, alias El Chapo, in 2014 vluchtte, weggeven in een loterij. El Chapo zit in de gevangenis in de VS, waar hij levenslang kreeg.

Het optrekje in Culiacan, in het noordoosten van Mexico, zou 3,6 miljoen pesos (150.000 euro) waard zijn, zo blijkt uit informatie van de nationale loterij. De trekking vindt plaats op 15 september.

Op 16 februari 2014 vluchtte de drugbaas via een tunnel uit het huis toen de politie hem op de hielen zat. Zes dagen later kon hij alsnog worden gevat. Een jaar later ontsnapte hij uit een hoogbeveligde gevangenis. In 2016 werd hij opnieuw opgepakt en vervolgens uitgeleverd aan de VS. Daar werd hij in 2019 veroordeeld tot een levenslange celstraf. Die zit hij uit in Colorado.

Eerder had de overheid al geprobeerd om het huis en andere in beslag genomen bezittingen te verkopen op een veiling, maar zonder succes. De opbrengst van de loterij zal gaan naar onderwijs en gezondheidszorg, beloofde president Andrés Manuel López Obrador.

