Twitter moet in Frankrijk uitleggen hoe het tegen haat strijdt

Het Franse gerecht heeft dinsdag Twitter bevolen om aan verenigingen die tegen discriminatie strijden, uit te leggen hoe het bedrijf strijdt tegen haat. Twitter heeft daarvoor twee maanden de tijd.

Zes verenigingen hadden het bedrijf in mei vorig jaar gedagvaard. Ze oordeelden dat het bedrijf “langdurig en aanhoudend” niet voldeed aan de moderatieverplichtingen.

De rechtbank beval aan het internationale technologiebedrijf om alle documenten over te maken over de menselijke en materiële middelen die het bedrijf inzet tegen onder meer het goedpraten van misdaden tegen de mensheid, het aanzetten tot rassenhaat, tot haat tegenover mensen vanwege hun geslacht, of geloofsovertuiging of seksuele identiteit en het aanzetten tot geweld. Ook moet Twitter details vrijgeven over de mensen die zijn aangewezen om de signalementen van de gebruikers van het platform in Frankrijk te behandelen.