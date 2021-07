Britse regering versoepelt coronaregels voor gevaccineerde mensen

Vanaf 16 augustus zullen de coronaregels voor volledig gevaccineerde mensen in Engeland worden versoepeld. Zij hoeven dan niet meer in zelfisolatie te gaan wanneer iemand in hun omgeving besmet blijkt te zijn met het virus, zo heeft de Britse regering dinsdag meegedeeld aan de openbare omroep BBC.

Minister van Volksgezondheid Sajid Javid beklemtoonde wel dat iemand pas twee weken na zijn tweede prik als volledig gevaccineerd wordt beschouwd. Wanneer de laatste prik meer recent plaatsvond, moet er dus nog altijd zelfisolatie plaatsvinden na een risicocontact.

Voorts hoeven ook minderjarigen zich vanaf de tweede helft van augustus niet meer te isoleren wanneer ze geconfronteerd werden met een besmetting in hun omgeving.

Maandag had eerste minister Boris Johnson al bekendgemaakt dat vrijwel alle coronabeperkingen op 19 juli komen te vervallen. Mensen hoeven dan geen mondmasker meer te dragen en ook het houden van afstand is dan niet meer nodig in Engeland. Voor de maatregelen in de andere Britse gebieden zijn de regionale regeringen bevoegd.

De versoepelingen worden aangekondigd op een moment dat het aantal coronagevallen in het Verenigd Koninkrijk nog volop stijgt, vooral door toedoen van de meer besmettelijke deltavariant.

Minister Javid geeft toe dat de versoepelingen kunnen leiden tot een flinke toename van het aantal coronagevallen. Die kunnen volgens hem in eerste instantie verdubbelen naar zo’n 50.000 besmettingen per dag en later mogelijk verder stijgen naar 100.000. Maar door de vaccinatie van de bevolking zal de stijging van het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen minder sterk zijn, zo klinkt het.