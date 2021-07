“Vlaanderen aan de wereldtop”: 70 procent van bevolking kreeg al eerste prik, amper 86.000 mensen weigerden

In Vlaanderen heeft 70 procent van de bevolking een eerste prik tegen het coronavirus gekregen. Er zijn ook nog maar 14.653 volwassen Vlamingen die een uitnodiging moeten krijgen. Dat heeft Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke dinsdag gezegd in de commissie Welzijn van het Vlaams Parlement. Opvallend: er zijn maar 86.000 weigeraars. Maar ook zij krijgen nog een tweede kans, zegt Beke.

Vlaanderen heeft zich de voorbije weken naar de wereldtop gevaccineerd. “Na IJsland en het Verenigd Koninkrijk heeft Vlaanderen de hoogste vaccinatiegraad van allemaal”, zegt Beke. Intussen hebben 4.647.274 Vlamingen een eerste prik gekregen. Dat is 69,85 procent van de totale bevolking. Het gaat weliswaar nog maar om de eerste prik, en intussen is de drempel voor groepsimmuniteit ook al verhoogd van 70 procent naar minstens 80 procent. Maar toch is die 70 procent volgens Beke een “bijzonder belangrijke nieuwe mijlpaal”.

We naderen stilaan de staart van de vaccinatiecampagne. Deze week worden er wel nog ruim 781.000 prikken gezet, vooral tweede dosissen. Volgende week zakt dat terug naar zo’n 328.000 dosissen. Voor het volwassen deel van de bevolking in Vlaanderen moeten er nog maar 14.653 uitnodigingen verstuurd worden. Daarmee komt Vlaanderen volgens Beke alsnog erg dicht in de buurt van de ambitie om tegen 11 juli elke volwassen Vlaming minstens één prik te geven.

Dat Vlaanderen die ambitieuze doelstelling toch op een haar na zal halen, heeft volgens Beke te maken met een aantal factoren. Naast de grotere levering van het Janssen-vaccin, spelen ook de zogenaamde ‘vaccintransfers’ mee. Zo heeft Vlaanderen kunnen rekenen op 55.000 vaccins uit de ‘federale solidariteitsstock’. En dat Pfizer zelf beslist heeft om buiten de Vlaamse vaccinatiecampagne om het eigen personeel en familieleden te vaccineren – goed voor 30.000 vaccins – speelt volgens Beke ook een rol.

Ook jongeren

Intussen worden ook al 16- en 17-jarigen gevaccineerd, en woensdag beslissen de ministers van Volksgezondheid in principe over de vaccinatie van 12- tot 15-jarigen. Minister Beke verwacht daarover een “pittige discussie” op de interministeriële conferentie. Zelf is Beke voorstander om die leeftijdsgroep mee op te nemen in de vaccinatiestrategie. “Het lijkt me belangrijk om niet alleen te kijken naar de individuele voordelen voor wie gevaccineerd wordt, maar om ook rekening te houden met de verdere inperking van de viruscirculatie”, aldus de CD&V-minister.

Binnenkort starten ook de inhaalvaccinaties voor wie zijn eerste prik heeft gemist of geweigerd. Het gaat dan om de 300.000 mensen die afwezig waren voor een gemaakte afspraak. Maar ook om de 86.000 weigeraars. “Zij krijgen nog de kans om van gedacht te veranderen en zich toch in te schrijven”, aldus Beke. Zij kunnen zelf via Qvax hun weigering intrekken. Zij zullen ook via de post, per mail en e-box een nieuwe (laatste) kans aangeboden krijgen.