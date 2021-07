Afgeslankte Antwerp Pride gaat voor festivaldorp, optredens en expo’s

Antwerpen - Holebifestival Antwerp Pride (11-15 augustus) kiest ook dit jaar noodgedwongen voor een editie zonder grote evenementen, maar gaat wel voor onder meer een festivaldorp, optredens in Openluchttheater Rivierenhof, een fotowandeling en een aantal kleinere feestavonden bij aan het festival gelinkte horecazaken. Ook het kunstluik Antwerp Queer Arts Festival en mensenrechtenluik Human Rights Friday krijgen zoals steeds een plaats op de affiche.

Antwerp Pride hinkt dit jaar wat op twee benen, aangezien er na de coronalockdowns eindelijk weer iets mogelijk is, maar er toch nog heel wat beperkingen zullen zijn. “Hoe meer er kan doorgaan, hoe liever we het hebben natuurlijk”, formuleerde Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) het dinsdag. “Het is een huzarenstukje van de organisatoren om op zo’n korte tijd dit programma klaar te stomen en alles zo veilig mogelijk te laten doorgaan.”

Voor het tweede jaar op rij blijven de publiekstrekkers zoals de Pride Parade en het Closing Festival op stal. Je zal wel opnieuw een wandeling kunnen maken langs de “Trail of Stories”, met dertien nieuwe portretten en verhalen uit de Antwerpse LGBTQIA+ gemeenschap, en een bezoek kunnen brengen aan de expo’s van het Queer Arts Festival. In tegenstelling tot vorig jaar zijn er ook enkele kleine volwaardige evenementen: een openingsavond met optredens in het Rivierenhof en een Rainbow Village met infostanden, “Pride Dates” en een rolschaatsevent op het Operaplein. Op vrijdag 13 augustus is het ook Human Rights Friday, met panelgesprekken, workshops, een filmvertoning en woordkunst.

Antwerp Pride heeft dit jaar het thema “#notjustwords”,verwijzend naar onder meer de groeiende onverdraagzaamheid op sociale media. “Mensen tegen elkaar opzetten blijkt makkelijker dan verenigen”, zegt Pride-voorzitter Bart Abeel. “Wij willen geen leermeester of pastoor zijn, maar wel iedereen uitnodigen om eens na te denken over je woordgebruik en de impact daarvan.”