Colruyt veroordeeld voor onterecht verbreken contract met slachthuisfamilie Verbist

/ Izegem - De West-Vlaamse familie Verbist, al decennialang actief in slachthuizen en vleeshandel, heeft voor de rechtbank gelijk gekregen in een zaak tegen de supermarktgroep Colruyt. Dat meldt de advocaat van de familie.

Colruyt verbrak in 2018 eenzijdig haar contracten met de firma’s van de familie Verbist, na mediaberichten over niet-conform vlees in het Waalse bedrijf Veviba. De familie hield steeds haar onschuld staande en de Brusselse rechtbank veroordeelde Colruyt nu tot een schadevergoeding wegens het onterecht verbreken van de handelsrelatie.

Colruyt verbrak in 2018, na een samenwerking van 38 jaar, de handelsrelatie met de familie Verbist nadat het federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) beweerde in het bedrijf Veviba, onderdeel van de Verbist-groep, in Bastenaken onregelmatigheden te hebben vastgesteld. De vergunning van het bedrijf werd ingetrokken en het slachthuis ging failliet.

Tot het moment dat de contracten verbroken werden, was er volgens de familie echter nooit een probleem geweest tussen Colruyt en Verbist. “Colruyt had een volledige inzage in de inkoopprijzen en onze productiekosten, hun aankopers kochten hun vlees in de koelcellen van de slachterijen”, klinkt het. “Wekelijks kwamen zij alles controleren en ze hadden vrije toegang tot de vier slachthuizen van de groep, op elk moment van de dag. We lieten ook externe auditors van het kantoor Vincotte toe.”

“Nooit was er een probleem met de kwaliteit, nooit was er een terugroepactie nodig, nooit kwam er een melding bij het FAVV over consumenten die ziek werden door onze producten”, gaat de familie verder. “Ook het FAVV was dagelijks aanwezig met meerdere keurders en inspecteurs, en had eveneens vrije toegang tot de site in Bastogne.”

Wat in Bastogne gebeurd is, is volgens de familie Verbist een actie die werd georchestreerd vanuit enkele Waalse politici. “De familie Verbist kreeg nu toch een gedeeltelijk eerherstel”, klinkt het. “De Colruyt groep werd veroordeeld wegens het niet-betalen van haar openstaande facturen en moet een schadevergoeding betalen wegens het onrechtmatig verbreken van het contract met de bedrijven van de familie.”