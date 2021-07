Europese Unie spreekt steun uit aan Litouwen in grensconflict met Wit-Rusland: “Wij willen onze fundamentele rechten verdedigen”

Europese Raadsvoorzitter Charles Michel heeft dinsdag zijn volledige steun aan Litouwen toegezegd. Het Baltische EU-land riep vrijdag de noodtoestand uit om de migranten op te kunnen vangen die via Wit-Rusland de grens oversteken. “De grenzen van Litouwen zijn ook de grenzen van Europa”, zei Michel.

Michel bracht een bezoek aan de grensovergang in Padvarionys. Hij deed dat in het gezelschap van de Litouwse eerste minister Ingrida Simonyte. Haar regering trok vorige week aan de alarmbel omdat er plots erg veel migranten het land binnen begonnen te komen. Dat doen ze vanuit Wit-Rusland. Er zijn sterke vermoedens dat het regime van de Wit-Russische president Aleksander Loekasjenko hen doelbewust de grens overzet als wraak voor de Europese sancties die onlangs van kracht werden. “We veroordelen elke poging om irreguliere en illegale vormen van migratie te instrumentaliseren om druk uit te oefenen op EU-lidstaten”, zei Michel maandagavond al, toen hij in de Litouwse hoofdstad Vilnius aankwam voor een gesprek met president Gitanas Nauseda.

Aan de grensovergang van Litouwen met Wit-Rusland, die ook een Europese buitengrens vormt, verdedigde Michel dinsdag de Europese sancties tegen Wit-Rusland. “Wij willen onze fundamentele rechten verdedigen: de rechtsstaat, democratie... We steunen ook de vrije keuze van de Wit-Russische bevolking om haar eigen lot te kiezen.” De Litouwse minister van Buitenlandse Zaken Gabrielius Landsbergis zei eerder dat de demarche van Loekasjenko de Europese vastberadenheid ten aanzien van de sancties niet zal verzwakken.

Vrijdag staken meer dan 150 migranten de grens met Litouwen over. In heel juni werden meer dan 400 illegale grensoverschrijdingen opgemerkt, ruim zes maal zoveel als in heel 2020. Het land vroeg daarom samen met Letland, dat uit voorzorg handelt, om hulp van Frontex. De steun van het Europese grensbewakingsagentschap bestaat in eerste instantie uit de inzet van tien grensagenten met patrouillevoertuigen, maar wordt geleidelijk aan uitgebreid.

“Mevrouw de eerste minister,” zei Michel dinsdag aan Simonyte, “u kunt op de Europese Unie rekenen. We zullen ons best doen om u en uw volk nog meer hulp te bieden.” Michel wil de inzet van Frontex opschalen, maar Litouwen ook helpen bij zijn gesprekken met de herkomstlanden van de migranten die nu het land binnenkomen en geen verblijfsrecht krijgen.