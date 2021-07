Dodentol van instorting in Miami loopt op tot 32

Bijna twee weken na de gedeeltelijke instorting van een gebouw in Surfside nabij Miami, in het Amerikaanse Florida, hebben de reddingswerkers opnieuw lichamen uit het puin gehaald. “We hebben nog vier slachtoffers gevonden”, zei burgemeester Daniella Levine Cava van het district Miami-Dade. De officiële dodentol staat daarmee op 32. Tientallen mensen worden nog vermist.

Het is onduidelijk hoeveel mensen in het gebouw waren op het ogenblik van de instorting. De hulpverleners moeten rekening houden met uitlopers van de storm Elsa. Wind, onweer en regen bemoeilijken hun werkzaamheden. De precieze oorzaak is nog niet gekend. “De hele wereld wil weten wat er gebeurd is”, aldus Levine Cava.

Sinds de instorting van het complex, met ongeveer 130 wooneenheden, op 24 juni, wordt de klok rond gezocht in het puin met speurhonden, speciale camera’s en zwaar materiaal. De zoektocht naar slachtoffers was zaterdag opgeschort om de volledige afbraak voor te bereiden. Die was nodig omdat gevreesd werd voor een verdere instorting, zeker met de tropische storm Elsa onderweg naar Florida. Het gebouw werd zondag gesloopt met behulp van strategisch geplaatste explosieven.