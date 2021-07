Op een dag was er Norine, en plots moest je niet meer naar Parijs om te shoppen: “Noem haar gerust de Belgische Coco Chanel”

In het enthousiasme, de weelde en de zotheid van de jaren twintig is ook de Belgische mode geboren. De robes peintes van het Brusselse Maison Norine waren voor de high society de eerste – en lange tijd ook enige – alternatieven voor de Parijse mode. “Noem Norine gerust de Belgische Coco Chanel.”

Brussel in de jaren twintig. Dat waren jazzclubs, theaters, danszalen, cinema’s, chique restaurants en kunstgaleries. Dat was zien en gezien worden. Wat je droeg, was belangrijk. “Om je te kleden, kon ...