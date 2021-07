Wie houdt het vol op Asiel en Migratie? Sammy Mahdi heeft 700 extra mensen nodig om dossiers te versnellen

700 extra ambtenaren wil staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V) laten aanwerven bij Asiel en Migratie. Wil België eindelijk eens af geraken van zijn lange procedures en lage terugkeercijfers, dan is die uitbreiding noodzakelijk. Maar het wordt een zware onderneming, want het verloop op de dienst is groot en de carrièrekansen klein. Van de volgende groepen moet Mahdi weinig hulp verwachten, want zij houden het doorgaans niet lang vol.