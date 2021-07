Minstens 150 doden en 450 schietpartijen in één weekend: waarom de ‘Fourth of July’ de dodelijkste feestdag van het jaar is in de Verenigde Staten

‘Independence Day’ heeft opnieuw zijn naam waargemaakt van dodelijkste feestdag in de Verenigde Staten. Verspreid over het land vonden er afgelopen weekend liefst 450 schietpartijen plaats, met meer dan 150 dodelijke slachtoffers tot gevolg. Vooral in de grootsteden gaat de ‘Fourth of July’ steevast gepaard met een piek aan geweldmisdrijven.