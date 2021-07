VN verontrust over politiegeweld tegen betogers in eSwatini

De Verenigde Naties zijn verontrust over berichten waarin melding wordt gemaakt van een brutaal politieoptreden tegen manifestanten in eSwatini, het vroegere Swaziland. In het land in het zuiden van Afrika zijn heel wat mensen op straat gekomen om meer democratie te eisen.

“De uitbarsting van geweld in het koninkrijk eSwatini de afgelopen dagen is zeer verontrustend, na de berichten over tientallen mensen die werden gedood of die gewond zijn geraakt tijdens protesten voor democratische hervormingen”, zegt Liz Throssell, woordvoerder van het VN-mensenrechtencommissariaat.

Volgens Throssell wijzen de berichten erop dat de ordediensten vorige week “onevenredig en onnodig geweld” hebben ingezet tegen de manifestanten. Er zou ook met scherp geschoten zijn door de politie. Bij de protesten in eSwatini zouden betogers winkels hebben geplunderd en gebouwen en voertuigen in brand hebben gestoken. Op sommige plaatsen werden ook wegen gebarricadeerd.

“Wij dringen er bij de autoriteiten op aan zich bij het herstellen van de rust en de rechtsstaat volledig te houden aan de mensenrechtenbeginselen, in het bijzonder aan de verplichting om het gebruik van geweld door de politie in geval van protesten te beperken tot het absoluut noodzakelijke”, aldus Throssell. Ze vraagt de regering van het Afrikaanse land ook om een onpartijdig onderzoek in te stellen naar de beschuldigingen van mensenrechtenschendingen.

Het 1,3 miljoen inwoners tellende land wordt al sinds 1986 geleid door koning Mswati III, die het parlement controleert en zelf ministers benoemt. Politieke partijen zijn er niet. De monarch herdoopte in 2018 ook op eigen houtje zijn land tot eSwatini, wat in het Swati het “land van de Swazis” betekent.