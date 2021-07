Openbare omroepen uit hele wereld ongerust over persvrijheid in Slovenië

Grote openbare omroepen, zoals de Britse BBC, France Télévision en CBC/Radio Canada, hebben dinsdag hun bezorgdheid uitgedrukt over de openbare media in Slovenië. Verenigd in de Global Task Force voor openbare omroepen (GTF) zeggen ze “diep verontrust te zijn door verdere bewijzen van aanhoudende en destabiliserende druk op openbare media in Slovenië”.

De GTF verenigt de openbare omroepen ABC uit Australië, ZDF uit Duitsland, France Télévision uit Frankrijk, BBC uit het Verenigd Koninkrijk, RNZ uit Nieuw-Zeeland, SVT uit Zweden, CBC/Radio Canada uit Canada en KBS uit Zuid-Korea. De globale werkgroep veroordeelt “aanvallen op journalisten en op de editoriale en financiële onafhankelijkheid van openbare media”. “We staan achter de openbare omroepen van Slovenië die in staat moeten zijn om hun missie met volledige onafhankelijkheid te vervullen”, klinkt het in een persbericht.

De media baseren zich op een rapport van een coalitie van persvrijheidsorganisaties en journalistengroepen. Volgens dat rapport, dat in juni is gepubliceerd, is er een “toenemende systematische inspanning om kritische media te ondermijnen”. Zo zijn er details onthuld over aanvallen op personeel van het Sloveens nieuwsagentschap STA en op de openbare omroep Radiotelevizija Slovenija (RTS). “Bovenop budgettaire bedreigingen en uitdagingen, is het personeel van de omroep herhaaldelijk lastiggevallen”, klinkt het nog.

Het rapport stelde ook vast dat vrouwelijke journalisten disproportioneel hebben geleden onder toenemende online vijandigheid tegen media. Sommige vrouwen vertelden dat ze verkrachtings- of doodsbedreigingen hebben gekregen, aldus de GTF.