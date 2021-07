Bijna de helft van Vlamingen geeft elkaar weer een hand: “Nog altijd de beste manier om elkaar af te tasten”

“Misschien geven we elkaar wel nooit meer een hand.” Dat zei Marc Van Ranst in onze krant, bij het prille begin van de pandemie. Maar oude gewoonten blijken hardnekkig, want daar is de handdruk alweer. Bijna de helft van de Vlamingen groet elkaar weer met uitgestoken hand. Want dat elleboogje, dat doet het gewoon niet. “Een hand geven is de beste manier om elkaar af te tasten. Letterlijk.”