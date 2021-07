Iconisch automerk Bugatti in handen van ‘Europese Elon Musk’: naar wie Arabische prinsen bellen als ze iets speciaals willen

’s Werelds meest fabelachtige automerk wisselt van eigenaar. De Volkswagen groep heeft een meerderheidsbelang van het iconische Bugatti verkocht aan Mate Rimac. De ‘Europese Elon Musk’ is amper 33 jaar, maar bouwde eerder al elektrische hypercars voor Arabische prinsen en andere superrijken. Verwacht wordt een elektrische Bugatti nu sneller dan verwacht op de markt zal komen. “En dat is goed nieuws voor de huidige eigenaars, die gaan de waarde van hun wagens zien stijgen.”

Bugatti is exclusief en dat is een understatement. “In België rijden nog geen tien rond”, zegt Bernard van Bellingen, brand manager van Bugatti België. In 2020 werd in ons land slechts één Bugatti ingeschreven ...