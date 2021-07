13 Vlaamse jongeren testen positief tijdens groepsreis naar Spanje

Van de 228 jongeren die deze week met jongerenorganisatie Summer Bash in Spanje vertoeven en die dinsdag al getest werden, waren er 13 positief op het coronavirus. Dat meldt woordvoerer Jordy S’Jongers. Vanavond worden nog eens 60 jongeren getest.

Dinsdagochtend bleek dat zeven jongeren uit Waregem en omstreken positief waren na een vakantie in Lloret de Mar. Summer Bash organiseerde daarop een grote testronde. Het overgrote deel van de jongeren testte negatief: slechts 13 op (voorlopig) 228 tests bleken positief. Het gaat om één groepje van vijf jongeren die in Malgrat vertoeven en die al twee dagen in quarantaine waren, en om een tweede groep van acht meisjes die in Calella vertoeven. Van de groep jongeren in Lloret de Mar testte niemand positief.

Summer Bash besliste uit voorzorg wel om alle reizen naar Spanje die deze week gepland waren te annuleren.