Voor het eerst vrouw uit inheemse gemeenschap benoemd als gouverneur-generaal van Canada

De Canadese premier Justin Trudeau heeft Mary Simon benoemd tot gouverneur-generaal van Canada. Ze wordt daarmee de officiële vertegenwoordiger van koningin Elizabeth II. Het is voor het eerst in de Canadese geschiedenis dat een vrouw uit de inheemse gemeenschap deze functie krijgt.

De 73-jarige Mary Simon stamt af van de Inuit-gemeenschap. Ze is volgens Trudeau altijd een “verdediger van de rechten en cultuur” van die inheemse bevolkingsgroep geweest. Ze was daarnaast ook actief als radiopresentatrice op de Engelstalige zender CBC.

“Na 154 jaar neemt ons land een belangrijke stap”, zo verklaarde Trudeau dinsdag op de persconferentie waarop haar benoeming werd bekendgemaakt. “Ik zie momenteel geen beter persoon” voor deze functie, zo klinkt het nog.

Ook Simon sprak over een “historische gelegenheid”. “Ik kan met een gerust hart zeggen dat mijn benoeming een historisch en inspirerend moment is voor Canada, en een belangrijke stap op de lange weg naar verzoening”, verklaarde ze.

Commonwealth

Canada is een van de landen in het Gemenebest van Naties (Commonwealth of Nations) met de Britse koningin Elizabeth II als staatshoofd. Het koningshuis wordt in het land vertegenwoordigd door een gouverneur-generaal.

Simon volgt in die functie Julie Payette op, een gewezen astronaute die in januari ontslag nam na berichten over intimidatie van medewerkers. De gouverneur-generaal blijft normaal gezien vijf jaar op post. “De rol van gouverneur-generaal in ons parlementair systeem is symbolisch”, zo stelde Trudeau. “Maar het is ook een uiterst belangrijke rol”, voor onder meer “het samenbrengen van Canadezen”.