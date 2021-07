Nederlands misdaadjournalist Peter R. de Vries neergeschoten en zwaargewond afgevoerd, verdachte aangehouden

De bekende Nederlandse misdaadjournalist Peter R. de Vries is dinsdagavond neergeschoten in het centrum van Amsterdam. De man werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens Het Algemeen Dagblad werd inmiddels een verdachte aangehouden, op een snelweg ten zuiden van Amsterdam.

De schietpartij vond omstreeks 19.30 uur plaats op de Lange Leidsedwarsstraat, in de buurt van het Leidseplein. Daar wordt het televisieprogramma RTL Boulevard opgenomen, waar De Vries vanavond te gast was. Volgens onbevestigde berichten zou de misdaadjournalist van dichtbij door het hoofd geschoten zijn, schrijft de krant Het Parool.

Een bewoner van de bewuste straat hoorde vijf schoten, aldus nog de krant. De vrouw ging naar buiten en zag De Vries op de grond liggen. De man had veel bloed in zijn gezicht. Ze hield zijn hand vast, maar kon niet met hem praten. Een andere buurtbewoner zat in een café in de straat, en hoorde ineens harde knallen. “Het ging maar door, vier of vijf keer. Ik dacht eerst dat het vuurwerk was,” zegt ze.

Foto: rr

De politie bevestigde inmiddels dat het slachtoffer Peter R. de Vries is. Eerder klonk het al dat “een slachtoffer” ernstig gewond naar het ziekenhuis is vervoerd. Of dat slachtoffer nog aanspreekbaar was, kon de politiewoordvoerder op dat moment niet zeggen.

Peter R de Vries is vanavond in de Lange Leidsedwarsstraat neergeschoten. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. De recherche is een grootschalig onderzoek gestart. https://t.co/gr7Euq1WnK pic.twitter.com/j0m6ccu2UH — Politie Eenheid Amsterdam (@Politie_Adam) July 6, 2021

“Verdachte opgepakt”

De politie is met een grote zoekactie met meerdere eenheden op zoek naar een verdachte: een lichtgetinte man met een tenger postuur, een donkergroene jas met camouflagevlekken, en een zwarte pet. De mensen wordt gevraagd om de man niet zelf te benaderen, en het noodnummer 112 te bellen als ze hem zien.

We zijn op zoek naar getuigen en mensen die camerabeelden hebben van het incident of mogelijk (vluchtende) verdachten. Deel deze beelden NIET op sociale media. — Politie Eenheid Amsterdam (@Politie_Adam) July 6, 2021

Volgens meerdere bronnen van de krant Algemeen Dagblad werd inmiddels een verdachte aangehouden op de snelweg A2 nabij Breukelen, halverwege tussen Amsterdam en Utrecht.

Vermoedelijke aanhouding voor de schietpartij waarbij peter r de vries zwaargewond is geraakt #amsterdam pic.twitter.com/nLk7X6IkIM — Dinand de Groot fotografie (@Dinanddg) July 6, 2021

Bekende misdaadverslaggever

De Vries is een bekend misdaadverslaggever in Nederland. Daarnaast is hij vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces, een strafzaak rond afrekeningen in het drugsmilieu. In september 2019 werd B.’s advocaat Nabil B. doodgeschoten. Justitie houdt er ernstig rekening mee dat hij werd vermoord vanwege zijn werk als advocaat in de zaak van de kroongetuige. Ook de broer van de kroongetuige werd doodgeschoten.

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries zou dinsdagavond neergeschoten zijn in het centrum van Amsterdam. https://t.co/dvY56qVyZO — De Telegraaf (@telegraaf) July 6, 2021

Foto: ANP

Foto: ANP

Foto: ANP