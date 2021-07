Op stage in ‘gevangenishotel’ met Vincent Kompany als strenge opzichter: Anderlecht speelt ‘Prison Break’

Er is een leger neergestreken in het Nederlandse Alkmaar. Anderlecht is er op stage met 37 spelers en een pak stafleden. Vincent Kompany legt er de zweep op. Is het symbolisch dat de Brusselaars logeren in The Fallon Hotel, een oude gevangenis? Nieuwkomers Refaelov en Hoedt trokken alvast hun werkplunje aan, jonkie Marco Kana is een spierbundel geworden.