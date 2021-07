Marco van Basten gaf de FIFA een goed idee om situaties zoals in België-Italië te voorkomen: “Intussen heb ik de moed opgegeven”

Stel: je hebt een wondermiddeltje om de Commedia dell’arte in de slotfase van Italië-België helemaal uit het voetbal te halen. Dan gebruik je dat toch zo snel als je kan? Nee, zo blijkt. Vier jaar geleden al stelde spelregelorganisatie IFAB een nieuwe regel voor die tijdrekken in het voetbal nutteloos zou maken, maar tot de dag van vandaag wordt ze niet gebruikt. Marco van Basten, die twee jaar als Hoofd Technische Ontwikkeling voor de FIFA op nieuwe spelregels dacht, gaf de moed intussen op. “De weerstand om verandering toe te passen is veel groter in het voetbal dan in andere sporten.”