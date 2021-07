Geen akkoord om klimaat in Franse grondwet in te schrijven

De Franse overheid laat de inschrijving van een klimaatbelofte in de Franse grondwet varen. Er komt geen referendum daarover, omdat er geen akkoord is tussen de Assemblée (het lagerhuis) en de Senaat (het hogerhuis). Dat heeft de Franse premier Jean Castex dinsdag aangekondigd.

Bedoeling was aanvankelijk om in het eerste artikel van de grondwet, waarin de stichtende principes van de Republiek staan, toe te voegen dat Frankrijk het behoud van het milieu en de biodiversiteit verzekert en tegen de klimaatontregeling strijdt.

De Franse president Emmanuel Macron had in december al gezegd dat hij het project aan een referendum wou onderwerpen.

De Senaat, waar rechts de meerderheid heeft, stemde na een tweede lezing in met een andere formulering dan die van de Assemblée. “Deze stemming maakt helaas een einde aan het proces van grondwetsherziening, waarvan we blijven denken dat het onmisbaar is voor ons land”, aldus Castex dinsdag. Hij herinnerde eraan dat de grondwet voorziet dat de tekst in identieke bewoordingen moet worden goedgekeurd door parlementsleden en senatoren.

De Senaat had in mei het grondwetsproject herschreven. De Senaat is immers gekant tegen de term ‘garanderen’, zoals Macron het wou. Volgens de Senaat houdt dat een resultaatsverplichting in.