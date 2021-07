Familieman Björn Engels koos na vier jaar bewust voor een terugkeer naar België: “Ik vind Antwerp geen stap achteruit”

Björn Engels (26) is terug in het land. Niet bij Club Brugge, waar hij opgroeide, doorbrak en kampioen werd. Wel bij Royal Antwerp FC, momenteel de grootste rivaal en uitdager van blauw-zwart. Na vier jaar in het buitenland zocht de centrumverdediger vroeger dan verwacht de heimat op. “Het hele covidverhaal heeft mijn beslissing alleen maar versneld.”