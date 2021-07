‘Mini-Orbán’ heeft Europese touwtjes in handen: omstreden Sloveense premier wordt voorzitter EU

“Diversiteit, persvrijheid en de bescherming van de rechtsstaat: dat zijn onze belangrijke taken in de komende zes maanden.” Dat zei Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen gisterochtend in het Europees Parlement, waar het Sloveense voorzitterschap van de komende zes maanden werd ingeluid. Als verwelkoming kon dat tellen, want het zijn niet bepaald de favoriete waarden van premier Janez Janša.