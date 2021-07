Pim Fortuyn, Theo Van Gogh: Nederland heeft pijnlijke geschiedenis van ophefmakende aanslagen

Nederland heeft een treurige traditie van publieke en ophefmakende executies. De motieven verschillen, maar elke keer gaat het om een belangrijke, en vaak ook mondige, figuur tegen wie op klaarlichte dag een aanslag wordt gepleegd.

Pim Fortuyn

De Nederlandse radicaal-rechtse politicus Pim Fortuyn werd op 6 mei 2002 doodgeschoten door Volkert van der Graaf, een ontspoorde eenzaat en links-radicale milieuactivist. Dat gebeurde buiten aan het Media Park in Hilversum, waar Pim Fortuyn net een interview had gegeven. Fortuyn was een flamboyante populist die met veel charisma en lef de Nederlandse politiek op zijn kop had gezet. Volkert van der Graaf kreeg 18 jaar en kwam in 2014 voorwaardelijk vrij. Pim Fortuyn behaalde postuum nog 1.358.942 stemmen.

Pim Fortuyn Foto: AFP

Theo Van Gogh

Filmmaker en columnist Theo Van Gogh werd op de ochtend van 2 november 2004 op straat in Amsterdam vermoord door de moslimfundamentalist Mohammed Bouyeri. Die schoot eerst meerdere keren op Van Gogh, sneed dan zijn keel over met een machete, en stootte finaal een mes in zijn borst. Hij liet een briefje achter met een doodsbedreiging voor activiste Ayaan Hirsi Ali, die samen met Van Gogh de film ‘Submission’ had gemaakt, met scherpe kritiek op de Islam. Bouyeri kreeg levenslang voor de terroristische moord. De aanslag schokte heel het land en kreeg ook internationaal veel aandacht.

Theo Van Gogh Foto: AFP

Derk Wiersum

Advocaat Derk Wiersum was 44 jaar toen hij op 18 september 2019 op straat in Amsterdam werd neergekogeld door twee mannen. Hij trad op als raadsheer voor een kroongetuige tegen Nederlands meest gezochte drugsmisdadiger Ridouan Taghi, die zich op dat moment nog schuilhield in Dubai. Bedoeling van de drugsbaas was vermoedelijk advocaten zo te intimideren dat ze het niet meer zouden aandurven nog getuigen bij te staan. De Nederlandse juridische wereld omschrijft de aanslag als de ’11 september’ van de Nederlandse rechtspraak. De druk om Ridouan Taghi op te pakken werd immens en de Nederlandse regering verkreeg van Dubai dat hij werd opgepakt en uitgeleverd.