Het blijft wisselvallig, maar “te vroeg om streep door zomer te trekken”

Wie op beterschap had gehoopt is er aan voor de moeite. Ook de komende week blijft het wisselvallig. Kan het snel weer terrasjesweer worden of trekken we een streep door de zomer?

De ene dag regen, de andere dag windsnelheden tot 75 kilometer per uur. Een echte zomer zat er sinds de laatste week van juni niet in. Dat bevestigt ook weerman David Dehenauw. “Sinds de meteorologische zomer is er maar liefst 70 millimeter extra neerslag gevallen. Dat kan je vergelijken met een extra maand neerslag.”

En ook de komende week zien Dehenauw en Deboosere geen beterschap in de kaarten. “Het zal nog even wisselvallig blijven, vrees ik. Mijn collega’s vragen het me elke dag, wanneer gaat het beteren. Maar daar moet ik voorlopig het antwoord schuldig op blijven”, zegt Deboosere. “We zijn de komende jaren dan ook “verwend” geweest met hoge temperaturen en droog weer. Wat we nu zien, is een meer normale wisselvallige belgische zomer. Het is daarbij ook echt niet koud, ’s nachts blijft het redelijk zacht met 15 tot 16 graden. Overdag blijft de temperatuur ook vooraan in de 20. Dat zijn geen koude dagen. En het regent veel maar tussen de buien door heb je echt wel langere droge periodes.”

Eind augustus

Grote boosdoener is de straalstroom: een brede band lucht boven ons hoofd die snel beweegt. “Vergelijk het met een schouw die goed trekt. Dat is wat er nu gebeurd. En in die snelle opwaartse beweging ontstaan er buien.”

Een droog terrasje zit er voorlopig dus niet in. Ook komende week ziet Deboosere regenvlagen en een onweer hier en daar. “Dat wil niet zeggen dat we al een streep door de zomer kunnen trekken. De komende week blijft het kwakkelweer maar het kan snel keren ook. Ik ben er zeker van dat we eind augustus waarschijnlijk een ander verhaal te vertellen zullen hebben.”

