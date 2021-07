Mark Rutte na aanslag Peter R. de Vries: “Niet te bevatten”

Ontslagnemend premier Mark Rutte reageerde dinsdagavond geschokt op de aanslag. Hij vindt het hele gebeuren niet te bevatten. Ook de minister van justitie Ferd Grapperhaus spreekt van een zwarte dag.

Rutte ging om 22 uur in overleg met Grapperhaus om de feiten te bespreken. Bij NCTV reageerde de ontslagnemende premier aangeslagen. “Het is niet te bevatten. Het is een aanslag op een moedige journalist en daarmee op de vrije journalistiek”, zei hij na het overleg. “De vrije journalistiek is zo wezenlijk voor onze democratie, rechtstaat een samenleving. We hopen vurig, we bidden, dat hij de aanslag overleeft.”

Ferd Grapperhaus spreekt over ‘een zwarte dag’. Die zwarte dag geldt volgens de minister niet alleen voor dierbaren van de misdaadjournalist, maar ook voor de persvrijheid. “Nederland is een land waar we echt gewoon altijd willen dat journalisten in alle vrijheid het onderzoek kunnen doen dat nodig is”, aldus Grapperhaus. “Die vrijheid is nu aangetast. Het beschadigt onze samenleving.”