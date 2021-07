Zwarte oud-politieagent Eric Adams goed op weg om burgemeester New York te worden

Eric Adams, een 60-jarige zwarte oud-politieagent, stevent af op een overwinning in de Democratische voorverkiezingen voor het burgemeesterschap in New York. Hij maakt ook een erg goede kans om effectief burgemeester te worden.

Met nog niet alle resultaten geteld heeft Adams een kleine voorsprong op Kathryn Garcia (51), maar Amerikaanse media zoals CNN en AP hebben berekend dat Adams het zal halen. Definitieve officiële resultaten zullen er pas zijn tegen half juli.

Adams is een centrumpoliticus die opgroeide in de wijk Brooklyn. Zijn campagne ging vooral over de strijd tegen criminaliteit, die sterk is opgeflakkerd sinds de zomer van vorig jaar. Volgens de Republikeinen ligt dat aan laks beleid van de Democraten.

De huidige Democratische burgemeester van New York, Bill de Blasio, bereikt het einde van zijn tweede termijn van vier jaar. Hij komt niet in aanmerking voor herverkiezing. Adams maakt een goede kans om het in november te halen van de Republikeinse kandidaat Curtis Sliwa: New York is een Democratisch bolwerk.

Als hij wint, wordt Adams de tweede zwarte burgemeester van New York City, na David Dinkins (1990-93).