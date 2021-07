Professioneel golfer doodgeschoten in Georgia “omdat hij getuige was van een misdaad”

De professionele golfer Gene Siller, die afgelopen weekend op een golfterrein in de Amerikaanse staat Georgia werd doodgeschoten, zou toevallig getuige geweest zijn van een misdaad. Speurders zien daarin het motief voor de moord.

Drie mannen werden zaterdag dood teruggevonden op een golfterrein in Kennesaw, nabij Atlanta. Golfer en voorzitter van de golfclub Gene Siller zou in het hoofd geschoten zijn “omdat hij getuige was van een actieve misdaad die plaatsvond”, verklaart de politie nu. Volgens clubleden werd Siller neergeschoten nadat iemand met een pick-uptruck het golfterrein was opgereden en hij ging kijken wat er aan de hand was. De schutter vluchtte weg.

Twee andere mannen werden dood teruggevonden achterin die pick-uptruck. Een van hen was de eigenaar van het voertuig, Paul Pierson, maar geen van beide mannen lijkt enige link te hebben met de locatie, zegt de politie.

“Het lijkt er niet op dat Siller een doelwit was”, veeleer dat hij vermoord werd omdat hij “toevallig op een misdaad stootte die aan de gang was, waarbij de nog onbekende verdachte en de twee overleden mannen betrokken waren”, volgens een persbericht van het Cobb County politiedepartement.

Meer details over die misdaad geeft de politie niet. Er is evenmin informatie over een verdachte bekendgemaakt.