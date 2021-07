Belgen recupereren 57 miljoen euro roerende voorheffing

Bijna een half miljoen Belgische gezinnen hebben vorig jaar samen voor 57,2 miljoen euro roerende voorheffing op dividenden terug­gevorderd via hun belastingaangifte. Dat melden De Tijd en L’Echo.

Het bedrag ligt hoger dan in 2019, toen gezinnen voor 41,9 miljoen euro terugvorderden. Toen ging het om gemiddeld 90 euro per gezin, vorig jaar was dat 116 euro.

De toename heeft te maken met het verhogen van de belastingvrije drempel. In 2019 was per Belg 640 euro aan dividenden vrijgesteld, vorig jaar werd dat 800 euro. Dat betekent dat een belegger tot 240 euro (30 procent) kan recupereren.