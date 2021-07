Gistel - Investeringsmaatschappij Gimv verkoopt Summa, een maker van snijmachines voor onder meer de grafische sector. Nieuwe eigenaar is investeringsmaatschappij Ergon.

Gimv verwierf in 2016 een meerderheidsbelang in het Gistelse bedrijf. Sindsdien kon Summa de omzet verdubbelen. Vandaag stelt het bedrijf meer dan 150 mensen tewerk met vestigingen in Gistel, het VK, de VS en Singapore.

Ergon neemt nu samen met het management Summa over. Een transactieprijs werd niet bekendgemaakt.