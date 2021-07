Eerste doden geborgen na Russische vliegtuigcrash

Reddingswerkers hebben de eerste lichamen geborgen na het neerstorten van een Russisch passagiersvliegtuig op het schiereiland Kamtsjatka, in het uiterste oosten van het land. De slachtoffers werden uit het water gehaald, zei de gouverneur van Kamtsjatka, Vladimir Solodov, woensdag.

Er waren 28 mensen aan boord van het Antonov An-26-vliegtuig dat dinsdag neerstortte. Volgens de autoriteiten heeft niemand het ongeluk in de buurt van het dorp Palana in het noordwesten van het schiereiland overleefd.

Het vliegtuig was opgestegen van Petropavlovsk-Kamtsjatski, de hoofdstad van het schiereiland, dat beroemd is om zijn vulkanen. Volgens de eerste berichten is het neergestort door slecht weer en mist. Het moeilijk toegankelijke en bergachtige gebied ligt ongeveer 700 kilometer ten noorden van Petropavlovsk-Kamtsjatski.

Wrakstukken werden teruggevonden Foto: AP

De precieze oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Het vliegtuig was dinsdag van de radar verdwenen. Uren later werden brokstukken gevonden in zee en op de klif, volgens een verklaring van de Russische Pacifische Vloot.

Een commissie met onder meer de Russische minister van Mobiliteit, Vitaly Savelev, is naar de plaats van de ramp gereisd. Gouverneur Solodov heeft een drie dagen durende rouw gepland. De autoriteiten boden de families van de 22 omgekomen passagiers en 6 bemanningsleden elk minstens 3,5 miljoen roebel (ongeveer 40.000 euro) als vergoeding voor hun pijn en lijden.