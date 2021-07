Pippi Langkous mag niet langer haar eigen zin doen: 2 x 3 is niet meer 4

Het liedje van Pippi Langkous zal nooit meer hetzelfde klinken. Nabestaanden van auteur Astrid Lindgren hebben gevraagd de Nederlandse versie aan te passen. Het sterkste meisje ter wereld zal “niet langer meer haar zin” kunnen doen.

Pippi Langkous doet niet langer “haar eigen zin”, zoals gezongen wordt in de intro bij tv-series en films over het “sterkste meisje ter wereld”. Een nieuwe, aangepaste versie van het Pippi-lied is vorige week door de erfgenamen van de Zweedse schrijfster Astrid Lindgren wereldwijd in allerlei vertalingen uitgebracht.

De melodie is gelijk gebleven, maar zinnen als “twee maal drie is vier” en “ze doet haar eigen zin” zijn eruit gehaald. Komt in de plaats: “Hier komt Pippi Langkous, dat is namelijk mijn naam.” Over haar aapje zingt ze “Hier is meneer Nilsson, dat is namelijk zijn naam.”

De vertaalde versie van het lied is goedgekeurd door de Astrid Lindgren Company. De erven Lindgren zijn bezig Pippi Langkous wereldwijd één gezicht te geven, in woord en beeld, om ze zo dichter bij het oorspronkelijke werk van Lindgren te brengen.

Astrid Lindgren (1907-2002) bemoeide zich actief met tv- en filmbewerkingen van haar Pippi-boeken, nadat de eerste Zweedse pogingen, met volwassen acteurs in de hoofdrollen, waren geflopt.



Ze schreef scenario’s en ook de Zweedse tekst voor de herkenningsmelodie. Daarin kwamen de verkeerde sommen, en het idee dat Pippi de wereld inricht naar haar eigen zin, niet voor. Die komen uit de Duitse vertaling van Wolfgang Franke uit 1969, gemaakt voor de tv-serie.

Jarenlang rechtszaken

De erven Lindgren hebben in Duitsland jarenlang rechtszaken tegen die versie gevoerd, omdat die volgens hen niet trouw was aan de versie van Lindgren. In december 2020 gaf het gerechtshof in Hamburg de Lindgren-clan gelijk, en veroordeelde Franke tot een (onbekende) schadevergoeding, omdat die al die jaren inkomsten hadden uit het ‘foute’ Pippi-lied.