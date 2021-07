Miljoenen mensen volgen nieuws over aanslag Peter R. de Vries op televisie

Miljoenen mensen zaten dinsdagavond voor de televisie na de aanslag op misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Ongeveer 1,8 miljoen mensen keken naar de persconferentie bij de NOS. Circa 1,2 miljoen keken naar de extra uitzending van RTL Nieuws op RTL 4, waarin ook de persconferentie werd uitgezonden, aldus de Nederlandse Stichting KijkOnderzoek.

Dinsdagavond werd de misdaadverslaggever in het centrum van Amsterdam neergeschoten.

Naar Humberto op RTL 4, dat volledig in het teken stond van de aanslag op de misdaadverslaggever, keken ruim een miljoen mensen.

Justitieminister Grappenhaus (lonks) en premier Rutte Foto: AFP

EK scoort

Uiteindelijk was het best bekeken programma van de avond alsnog de halve finale van het EK voetbal tussen Italië en Spanje. Daar keken op NPO 1 ongeveer 2,78 miljoen mensen naar. Door het nieuws van de aanslag werd de wedstrijd aan het einde van de avond verplaatst naar NPO 3, waarop nog 1,38 miljoen mensen keken. Die zagen hoe Italië na strafschoppen een plek in de finale bemachtigde.

Naar de uitzending van RTL Boulevard, waarin De Vries te gast was vlak voordat hij werd neergeschoten, keken 720.000 mensen.

In de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam, waar de Vries werd neergeschoten, liggen bloemen en staan kaarsjes.