Olieprijs stabiel na achtbaanrit

De prijs van ruwe olie is woensdagochtend stabiel gebleven, na de turbulente koersschommelingen dinsdag.

Een vat olie (159 liter) van de Noordzeesoort Brent - de referentie voor onze contreien - is woensdag 74,52 dollar waard. Dat is zowat even veel als dinsdag. Een vat Amerikaanse WTI-olie stijgt licht tot 73,46 dollar.

De prijs van ruwe olie was dinsdag naar het hoogste peil in jaren gestegen, na onenigheid binnen de OPEC+. Dat is het oliekartel OPEC en een reeks bondgenoten. De olielanden slagen er niet in een akkoord te vinden over een geleidelijke verhoging van de olieproductie, om te voldoen aan de stijgende vraag naar ruwe olie, benzine en diesel, nu de wereldeconomie aan het herstellen is van de coronapandemie. Na de stijging volgde evenwel ook een forse daling van de olieprijs.

Reden voor de turbulentie op de oliemarkt is de onduidelijkheid over de gevolgen van het geruzie van de olielanden. Gaat het aanbod nu dalen, of gaat het juist stijgen?