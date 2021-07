Heisa over ‘vrouwenuurtje’ in Brussels zwembad, maar hier niet: “Zwemmen zonder mannen? Zonder drukke kinderen, ja”

Waregem -

Het zwembad een uurtje reserveren voor vrouwen, in Brussel kan dat plan een politieke storm veroorzaken. Nochtans bestaat het vrouwenuurtje al langer, op verschillende plekken in Vlaanderen. En daar kraait er geen haan meer naar. Zoals in Waregem, waar ze er al in 1976 mee begonnen. “Ooit stonden hier ook mannen met plakkaten voor de deur, omdat ze zich gediscrimineerd voelden.”