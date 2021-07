Giorgio Chiellini dolt met Jordi Alba tijdens toss voor penalty’s: “Leugenaar”

Foto: Pool via REUTERS

Na 120 minuten hielden Italië en Spanje elkaar nog steeds in evenwicht op het EK voetbal, en dus moesten penalty’s uitmaken welke ploeg zou doorstoten naar de finale. Terwijl bij heel Italië en Spanje de zenuwen strak gespannen stonden, zorgde een breedlachende Giorgio Chiellini voor fantastische beelden tijdens de toss.

Bij scheidsrechter Felix Brych werd getost om te kijken in welk doel getrapt zou worden, en welke ploeg als eerste zou mogen trappen. Toen de munt van Brych op de grond viel, wezen beide aanvoerders elk een andere richting uit: naar het doel waarachter hun supporters zaten. “Leugenaar, wij hebben de toss gewonnen” grijnsde Chiellini meteen. Felix Brych bevestigde dit, en Chiellini nam uitbundig de tijd om even te dollen met Jordi Alba. Die kon er minder om lachen, aangezien ook hij graag voor de Spaanse supporters had gespeeld.

De beelden van de toss gaan intussen de wereld rond: