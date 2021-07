Antwerps burgemeester en N-VA-voorzitter Bart De Wever is naar eigen zeggen aangeslagen door het nieuws over de Nederlandse misdaadjournalist Peter R. De Vries, die dinsdag werd neergeschoten in Amsterdam.

Ik ben aangeslagen door het nieuws over Peter R. De Vries. Wanneer gaat men in dit land de strijd tegen de drugsmaffia echt serieus nemen? Wat in Nederland vandaag gebeurt, zal morgen hier gebeuren. @PeterRdeV — Bart De Wever (@Bart_DeWever) July 7, 2021

“Wanneer gaat men in dit land de strijd tegen de drugsmaffia echt serieus nemen?”, vraagt De Wever verder in een boodschap op Twitter. “Wat in Nederland vandaag gebeurt, zal morgen hier gebeuren.”