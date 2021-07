AA Gent laat Niklas Dorsch vertrekken naar Bundesliga, Buffalo's maken flinke winst op middenvelder

Niklas Dorsch staat op het punt te vertrekken naar het Duitse Augsburg. AA Gent heeft een mondeling akkoord op clubniveau over de transfersom. Augsburg betaalt een bedrag van zeven miljoen euro, dat nog kan oplopen tot acht miljoen voor de 23-jarige middenvelder.

De Duitse belofteninternational kwam een jaar geleden over van tweedeklasser Heidenheim voor 3,5 miljoen euro. Ondanks zijn onmiskenbare voetbalkwaliteiten had hij het onder Hein Vanhaezebrouck moeilijk om zich door te zetten. Omdat hij via de Duitse beloftenploeg Europees kampioen werd en behoorlijk wat interesse wekte, wilde Gent hem een transfer niet langer ontzeggen. In Augsburg krijgt hij een contract voor vijf seizoenen. Met Andrew Hjulsager en Julien De Sart trok AA Gent al twee middenvelders aan om op zijn vertrek te anticiperen.