Gewapende overval op scoutskamp in Temse, leiding van scoutsgroep uit Zwevezele “in shock”

Temse / Wingene - Twee gewapende overvallers hebben woensdag rond 6 uur een scoutskamp in het Oost-Vlaamse Temse overvallen. Dat wordt door onze bronnen bevestigd. Het ging om een kamp met kinderen van 9 tot 11 jaar uit Zwevezele. Het parket en slachtofferhulp zijn ter plekke en de ouders worden opgebeld en gevraagd hun kinderen te komen halen.

Woensdagochtend omstreeks 6 uur werd er een gewapende overval gepleegd op een scoutskamp in de Sparrenlaan in Steendorp. Een scoutsgroep uit het West-Vlaamse Zwevezele verblijft daar momenteel op kamp in de gebouwen van de scouts Sint-Jan. De twee daders bedreigden de aanwezigen onder met een 9-millimeter pistool. Persoonlijke bezittingen moesten ze meteen afgeven.

De daders verdwenen vervolgens spoorloos.

Er raakte niemand gewond, maar verschillende mensen verkeerden in shock. Er kwam preventief een ziekenwagen ter plaatse, maar niemand werd naar het ziekenhuis overgebracht.

De leden hebben niets gemerkt van de overval, maar het kamp wordt nu wel stopgezet. Het een West-Vlaamse scoutsgroep uit Zwevezele, die hun tenten hadden opgeslagen in Temse. “We zijn alle ouders aan het opbellen en we vragen hen hun kinderen te komen halen. Maar geen paniek, wie geen telefoon heeft gekregen, hoeft dus ook niets te doen.”

Het parket kwam ter plekke, en is er een perimeter rond het scoutsterrein afgezet. Ook een team van slachtofferhulp en van het interventieteam van het Rode Kruis is aanwezig. “De leiding is in shock over wat er gebeurd is”, aldus Jan Van Reusel van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Politie en parket geven nog geen commentaar.