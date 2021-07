Europese politici en prominenten reageren geschokt op aanslag Nederlandse journalist Peter R. De Vries

Europa reageert geschokt op de moordaanslag op Peter R. De Vries. De reacties - nationaal en internationaal - stromen binnen. Ook van de mama van Natalee Holloway. De bekende Nederlandse journalist hielp de moordenaar van Natelee - Joran van der Sloot- ontmaskeren.

De aanslag op de Nederlandse journalist Peter R. de Vries is een “aanslag op de vrije journalistiek die zo wezenlijk is voor onze democratie, onze rechtstaat en onze samenleving”, zei premier Mark Rutte op een persconferentie.

Rutte zei dat Peter R. de Vries, die werd neergeschoten in Amsterdam en vecht voor zijn leven, “bij uitstek een vertegenwoordiger van de vrije journalistiek” was. “We hopen allemaal vurig, we bidden, dat hij deze aanslag overleeft.”’

Grapperhaus en Rutte (rechts) spreken over een “zwarte dag” Foto: EPA-EFE

Minister van Justitie Ferd Grapperhaus sprak over “een zwarte dag” en benadrukte dat de politie alles in het werk stelt om de daders te vinden. Er is overleg geweest met de nationale coördinator voor terrorismebestrijding, zei hij ook. “Wees verzekerd dat we waakzaamheid nu bovenaan hebben staan.”

Ook koning Willem-Alexander en koningin Máxima reageerden “diep geschokt” op het incident. “Journalisten moeten onbedreigd en vrij hun belangrijke werk kunnen doen”, schrijven Willem-Alexander en Máxima. “Wij voelen ons verbonden met iedereen die zich inzet voor de vrije pers in onze rechtsstaat.”

Koning geeft zo een statement over aanslag op Peter R de Vries. pic.twitter.com/FFVtexXNjv — Wouter de Winther (@wouterdewinther) July 7, 2021

Ook in ons land reageren politici. Zoals mediaminister Benjamin Dalle (CD&V).

Vreselijke aanslag in Amsterdam. Duimen dat Peter R. de Vries het haalt. Een aanslag op alles waar wij als samenleving voor staan en op de hele journalistiek. Hopelijk worden de daders snel gevat. — Benjamin Dalle (@dalle_benjamin) July 6, 2021

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) vraagt zich af wanneer een gelijkaardig drama bij ons zal gebeuren. “Wanneer gaat men in dit land de strijd tegen de drugsmaffia echt serieus nemen?”, vraagt De Wever verder in een boodschap op Twitter. “Wat in Nederland vandaag gebeurt, zal morgen hier gebeuren.”

Ik ben aangeslagen door het nieuws over Peter R. De Vries. Wanneer gaat men in dit land de strijd tegen de drugsmaffia echt serieus nemen? Wat in Nederland vandaag gebeurt, zal morgen hier gebeuren. @PeterRdeV — Bart De Wever (@Bart_DeWever) July 7, 2021

Ook de Noorse minister Ine Marie Eriksen Søreide reageert bezorgd. Op het Twitteraccount van haar ministerie noemt ze de aanslag ‘alarmerend’. Søreide stelt dat de veiligheid van journalisten essentieel is voor de persvrijheid en het beschermen van mensenrechten en de democratie.

Eurocommissaris Věra Jourová zegt mee te leven met De Vries, zijn familie, vrienden en collega’s. ,,Dit is een aanval op de persvrijheid en de democratie”, schrijft ze op Twitter. ,,Journalisten moeten veilig kunnen werken.”

Natalee Holloway

Nog een opvallende reactie stond op de site van Hart van Nederland. De moeder van Natalee Holloway, Beth, liet dinsdagavond weten geschokt te zijn over de aanslag op Peter R. de Vries. “Ik ben er kapot van, het komt hard aan...”

In 2006 maakte Peter de Vries een reconstructie van de verdwijning van de Amerikaanse Natalee Holloway op het eiland Aruba een jaar eerder. Hij spitte boven dat Holloway was verdwenen in de buurt van het huis van Joran Van der Sloot, die op jonge leeftijd van Nederland naar Aruba was verhuisd. Van der Sloot ontkende elke vorm van betrokkenheid. Twee jaar later, in 2008, waren zowel Van der Sloot als De Vries te gast in een praatprogramma. Na afloop gooide Van der Sloot een glas wijn in het gezicht van De Vries. Enkele weken daarna kwam De Vries met undercoverbeelden waarin Van der Sloot zijn betrokkenheid bij de dood van Holloway bekende aan een vriend. Voor de uitzending kreeg De Vries een Emmy Award.

Foto: RR

Reporters without Borders

Intussen spreken ook internationale journalisten- en mensenrechtenorganisaties hun medeleven uit.

Reporters without Borders (RSF) zegt solidair te zijn met de familie van De Vries en met alle Nederlandse journalisten. Het Internationaal Persinstituut (IPI) is geschokt door de schietpartij. ,,Het neerschieten van nog een misdaadverslaggever in de Europese Unie is een trieste dag voor persvrijheid”, aldus het IPI.

Lotte Leicht van Human Rights Watch noemt de aanslag “schokkend”. ,,Ik leef mee met hem en zijn gezin”, aldus Leicht via Twitter. Oprichter Alice Stollmeyer van Defend Democracy spreekt ook haar medeleven met De Vries, zijn familie en alle journalisten uit. ,,Nog een Europese journalist die de georganiseerde misdaad onderzocht is een doelwit geworden.

Het Committee to Protect Journalists (CPJ) vraagt om een spoedig en grondig onderzoek naar de schietpartij om te bepalen of hij een doelwit was wegens zijn werk. ,,Journalisten in de EU moeten misdaad en corruptie kunnen onderzoeken zonder te vrezen voor hun veiligheid”, aldus het CPJ.

Nederlandse politie

De Nederlandse politie tot slot is ontdaan, zo blijkt uit een reactie van de voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond bij NPO Radio 1.