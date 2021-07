Luchthaven Catania moet sluiten na uitbarsting Etna

De luchthaven van Catania op Sicilië moest woensdag gedwongen sluiten nadat de Etna was uitgebarsten en de landingsbaan met vulkanische as bedekte. Dat meldt de luchthaven.

Er kunnen voorlopig geen vluchten opstijgen of landen, aldus de luchthaven. Dat leidde tot tal van vertragingen.

De Etna, 3.300 meter hoog, is de afgelopen weken al meermaals uitgebarsten, maar meldingen van grote schade of gewonden zijn zeldzaam. Af en toe valt er as en breken er ruiten als de vulkaan rommelt tijdens de uitbarstingen.