Warmste juni in Noord-Amerika sinds begin van metingen met uitzonderlijke records in Canada

Noord-Amerika heeft afgelopen maand zijn warmste juni ooit doorgemaakt, met uitzonderlijke records in Canada. Dat heeft de klimaatdienst van het Europese aardobservatieprogramma Copernicus (C3S) woensdag bekendgemaakt.

Mede vanwege een hittegolf boven het westen van Noord-Amerika, waarbij vele records werden gebroken, “was juni 2021 de warmste juni voor Noord-Amerika” sinds het begin van de metingen, zegt C3S in een persbericht.

Juni 2021 was 1,2 graden warmer dan het gemiddelde van 1991-2020 of 0,15 graden warmer dan de vorige warmste juni voor de regio, in 2012. Carlo Buontempo, directeur van C3S, ziet een verband tussen het record en de hittegolf in Canada en delen van de Verenigde Staten.

“Deze hittegolven komen niet uit het niets. Ze vinden plaats in het wereldwijde klimaat, dat opwarmt en ze waarschijnlijker maakt”, aldus zijn collega-analist Julien Nicolas. “De hittegolven die we de afgelopen maand in Noord-Amerika, het westen van Rusland en het noorden van Siberië hebben gezien, zijn slechts de laatste voorbeelden van een trend die zich zal voortzetten en verband houdt met de opwarming.”

Uitzonderlijke hittegolf

Tijdens de uitzonderlijke hittegolf die eind juni begon, heeft Canada verschillende keren zijn temperatuurrecord gebroken, om uiteindelijk op 30 juni in Lytton 49,6 graden te bereiken. De kleine gemeenschap op 250 kilometer ten noordoosten van Vancouver werd een symbool van de crisis: nadat het historische record werd gebroken, verwoestten vlammen 90 procent van het grondgebied van Lytton.

De toename en intensivering van hittegolven in de hele wereld zijn de duidelijkste tekenen van de opwarming van de aarde, die verband houdt met menselijke activiteiten.

In Europa was juni 2021 de op één na warmste ooit gemeten na juni 2019, aldus Copernicus. Wereldwijd staat juni 2021 op de vierde plaats, samen met juni 2018, na juni 2016, 2019 en 2020.